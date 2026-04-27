Губерниев поздравил Валиеву с 20-летием и пожелал хорошего жениха

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поздравил фигуристку Камилу Валиеву с 20-летием и пожелал ей не только спортивных успехов, но и личного счастья. В разговоре с «Матч ТВ» он также высказался о месте спортсменки в рейтинге российских фигуристок.

Дмитрий Губерниев заявил, что желает фигуристке скорейшего возвращения российских спортсменов на международные старты, чтобы она в добром здравии и форме добилась тех высоких результатов, которых пока не достигла, и смогла закрыть этот гештальт.

«Она большой молодец, взрослая, красивая девушка. Желаю ей жениха хорошего, а не вот это вот всё», — сказал Губерниев.

Комментатор Дмитрий Губерниев уклончиво ответил на вопрос о том, входит ли Камила Валиева сейчас в тройку лучших фигуристок России.

«Что изменит, если я скажу, входит или нет. Впереди соревнования, где она должна доказывать, что она лучшая. Докажет — молодец», — ответил Губерниев.

Камила Валиева — российская фигуристка в одиночном катании, родилась 26 апреля 2006 года в Казани. Она — серебряный призёр чемпионата России (2021), чемпионка мира среди юниоров (2020) и победительница финала юниорского Гран-при сезона 2019/2020.

Напомним, 19-летняя фигуристка Камила Валиева и 33-летний хоккеист Никита Нестеров расстались после ссоры. Валиева поставила лайк под публикацией о том, что общаться с 34-летним мужчиной прикольно, пока не понимаешь, почему он свободен. Нестеров после разрыва улетел на Урал, не договорившись о продлении контракта с ЦСКА. Слухи о романе пары появились зимой 2025 года, фигуристка посещала матчи хоккеиста.