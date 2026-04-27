Контроль над населённым пунктом Таратутино в Сумской области усиливает возможности российских войск на приграничном направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Установление контроля над населённым пунктом Таратутино Сумской области способствует расширению полосы безопасности вдоль российской границы», — сказано в публикации.

Как отметили в Минобороны, это также даёт возможность более эффективно выявлять и уничтожать военную технику противника.

Ранее главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский заявил, что Российская армия начала наступление по всей линии фронта. При этом он отметил, что ВСУ при обороне делают ставку на сложную стратегию и технологические инновации.

