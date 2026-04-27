Суд арестовал подозреваемого в убийстве дизайнера в офисе в Москве
Обложка © Пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы
В Москве суд вынес решение об аресте обвиняемого в жестоком убийстве женщины-дизайнера в офисе на улице Верейской. Под стражей мужчина пробудет минимум до 26 июня. Об этом рассказали в пресс-службе судебной инстанции.
«Кунцевский районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 26 июня 2026 года в отношении Сбрадова Михаила Сергеевича», — говорится в тексте.
Напомним, бывший заключённый жестоко убил 36-летнюю женщину-дизайнера в её офисе на улице Верейской в Москве. Мужчина одержим холодным оружием. При обыске у 43-летнего Михаила С. нашли коллекцию японских мечей, мачете и ножей. С этим арсеналом он тренировался дома. Подозреваемый также имел крупные долги. Мужчина задолжал по кредитам и штрафам более 565 тысяч рублей.
