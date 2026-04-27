Сообщения о недостаточности кредита ЕС в 90 миллиардов евро для покрытия бюджетных потребностей Украины до 2027-2028 годов стали неожиданностью. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил кипрский журналист Алекс Христофору. Эксперт отметил — Киев уже сейчас начинает требовать дополнительное финансирование, хотя ранее аналитики предполагали такой запрос лишь через несколько месяцев.

«Плати, Европа. 19 миллиардов. Германия, лезь глубже в карманы. BlackRock, Мерц — добавьте ещё 19 миллиардов», — заявил журналист.

Христофору заметил, что финны охотно выделяют деньги Украине. По его мнению, именно Хельсинки могут найти ещё пару миллиардов. Теперь, когда принят пакет жёсткой экономии на 500 миллионов, Финляндия способна собрать дополнительные средства для передачи Владимиру Зеленскому.

Журналиста шокировало, что Киев начал требовать деньги раньше ожидаемого срока. Эксперты предполагали, что просьбы о новом финансированием поступят через несколько месяцев. Но украинские власти превзошли самих себя.