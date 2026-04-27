Ливитт: Белый дом обсуждает идею Ирана о трёхэтапных переговорах
Соединённые Штаты обсуждают инициативу Тегерана о проведении трёхэтапных переговоров по урегулированию конфликта. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
«Это предложение было обсуждено. Я не хочу опережать президента или его команду по национальной безопасности», — сказала она.
Ливитт уточнила, что не стала бы утверждать, что Дональд Трамп и его советники прямо сейчас рассматривают иранскую инициативу. По её словам, утром состоялось обсуждение предложения, но забегать вперёд она не намерена и советует немного подождать, пока по этому вопросу не выскажется сам президент.
К слову, сегодня в Санкт-Петербург прибыл глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Арагчи — его визит в Россию, по словам посла Исламской Республики в Москве Казема Джалали, нацелен на «продвижение интересов в условиях исходящих извне угроз». Публичную часть своего визита Арагчи начал с заявления о том, что Тегеран и Москву связывают особые партнёрские отношения.
