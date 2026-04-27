27 апреля, 18:42

Продажи книг Остера на маркетплейсах подскочили на 500%

Григорий Остер. Обложка © ИТАР-ТАСС/ Антон Тушин

Григорий Остер. Обложка © ИТАР-ТАСС/ Антон Тушин

Резкий рост спроса на книги Григория Остера зафиксирован на маркетплейсах. С 21 по 26 апреля продажи увеличились почти на 500% в натуральном выражении. Данные сравнивали с аналогичным периодом прошлого года.

Если брать начало апреля за точку отсчёта — рост составил 220%. Площадка отметила — покупатели чаще всего выбирают различные издания «Вредных советов».

«Речь идёт о тысячах экземпляров, проданных в текущем году. Наибольшей популярностью пользуются различные издания «Вредных советов», приводит комментарий РБК.

В издательстве АСТ заявили об отсутствии запросов от СК по книгам Остера
В издательстве АСТ заявили об отсутствии запросов от СК по книгам Остера

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить книги Григория Остера. Причина интереса ведомства — сомнительные с педагогической точки зрения установки. В Госдуме не пришли к единому мнению по вопросу проверки. Нина Останина, возглавляющая думский Комитет по защите семьи, подтвердила получение жалоб на содержание книг. Но она призвала коллег действовать осторожно и «не решать вопрос с кондачка».

Лия Мурадьян
