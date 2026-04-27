Мадьяр призвал банки и налоговую не дать олигархам вывести деньги из Венгрии

Лидер победившей на выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр, которому предстоит стать новым премьер-министром Венгрии, призвал налоговиков, полицию и коммерческие банки не допустить вывода за рубеж крупных средств олигархами из окружения уходящего правительства Виктора Орбана. Он также предложил действующему кабмину принять на заседании соответствующие решения.

Мадьяр напомнил, что 25 апреля банки уже приостановили несколько подозрительных транзакций «на миллиарды форинтов», а также заблокировали счета подставных лиц, связанных с главой ведомства премьера Анталом Роганом. Однако по закону налоговая может заморозить деньги лишь на три-четыре дня — для долгосрочной блокировки нужно уголовное расследование.

«Поэтому я призываю председателя NAV подать в полицию заявление по поводу переводов, о которых сообщили банки, чтобы следственные органы могли выяснить происхождение использованных миллиардов», — заявил политик.

Он обратился к правительству Орбана с требованием разрешить налоговой приостанавливать подозрительные операции до 90 дней, а банкам — усилить контроль за соблюдением нормативов.

Петер Мадьяр заявил, что любой, кто откажется действовать по закону — представитель власти или банка — ответит перед венгерскими судами. Правительство «Тисы» будет использовать все средства против вывода за границу таких активов.