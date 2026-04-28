В рядах Вооружённых сил Украины существуют специальные военизированные подразделения. Их главная, а по сути, единственная задача — уничтожение мирных граждан. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По данным агентства, эти формирования причастны к расправам в Буче. Также следы их зверств нашли в Курской области.

Кроме того, источник подтвердил информацию о нахождении в Краснопольском районе Сумской области украинских заградительных отрядов. Они расстреливают своих же военных, пытающихся отойти с позиций или сдаться в плен.

Ранее стало известно, что заградотряды Нацгвардии не позволяют подразделениям 113-й отдельной бригады теробороны отступать в селе Зыбино Харьковской области, несмотря на критические потери. Любой, кто пытается выйти из ада, натыкается на своих же.