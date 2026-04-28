«Ядерная зима» близко: Европу предупредили о катастрофе из-за планов Финляндии по ЯО

Финляндия задумалась о снятии запрета на размещение ядерного оружия. Это вызвало жёсткую реакцию Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN). Координатор организации Флориан Эбленкамп в интервью ТАСС заявил, что действия Хельсинки провоцируют «ядерную зиму». Под ударом окажутся и Финляндия, и Россия, и весь регион.

По его словам, подобный шаг не сделает Европу безопаснее. Поэтому в ICAN относятся к отмене запрета «критически». Эбленкамп добавил, что большинство финнов также выступают против этих планов.

«Какое бы государство ни продвигало ядерное оружие в Европе, в конечном счёте риск ложится на плечи простых людей за пределами национальных границ и коллективно», — подчеркнул он.

Ранее председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов выразил мнение: если Финляндия примет решение о ввозе и хранении ядерного оружия на своей территории, то автоматически станет целью для Российской армии. Он заявил, что такой выбор финской стороны превратит её в мишень для российского стратегического наступательного вооружения.