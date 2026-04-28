28 апреля, 00:13

Китай пригрозил Евросоюзу ответными мерами из-за закона «Сделано в Европе»

Обложка © ChatGPT / Life.ru

Китай не намерен молча наблюдать за протекционизмом Европы. Минкоммерции КНР направил в Еврокомиссию официальную жалобу. Поводом стал законопроект «Industrial Accelerator Act» (также известный как «Сделано в Европе»), пишет издание «Синьхуа».

Документ обязывает компании, претендующие на госфинансирование в стратегических секторах (автопром, зелёные технологии, металлургия), соответствовать минимальным требованиям к комплектующим из ЕС.

В Пекине заявили, что инициатива носит дискриминационный характер по отношению к иностранным инвесторам, подрывает принципы ВТО и ставит крест на честной конкуренции. Китай предупредил: если ЕС проигнорирует их озабоченность, последуют «контрмеры».

Нефть по 150: Трамп невольно подложил свинью Европе и помог экономике России

Также Пекин не намерен оставлять без ответа включение китайских предприятий в 20-й пакет антироссийских санкций, принятый Евросоюзом. С таким предупреждением выступило Министерство коммерции КНР. Ведомство напомнило, что подобные односторонние ограничения без согласия Совбеза ООН являются незаконными.

Артём Гапоненко
