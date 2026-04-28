28 апреля, 06:08

«Мы в наихудшем положении»: Блокада Ирана уничтожит США, заявил полковник

Подполковник Дэниел Дэвис призвал Вашингтон принять условия Ирана по переговорам

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Savvapanf Photo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Savvapanf Photo

В США набирает голоса неожиданное предложение о мире. Отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис призвал Вашингтон принять условия переговоров, предложенные Ираном.

«Всё, что мы можем сделать сейчас и что имеет хоть какой-то шанс на успех, — это принять лучшие условия, которые мы можем получить в результате переговоров и которые приемлемы для Тегерана. Нужно дожить до следующего дня, чтобы положить конец финансовым страданиям, которые мы сами себе причинили», — написал Дэвис в X.

Он резко раскритиковал решение о начале конфликта, назвав его «глупым» и «принятым в феврале». По его словам, морская блокада Ирана, на которую сейчас делает ставку Вашингтон, принесёт американцам только огромный ущерб.

«Мы определённо находимся в наихудшем положении», — резюмировал Дэвис.

«Обезглавливание — иллюзия»: Трампа предупредили о трёх роковых ошибках в войне с Ираном

Ранее телеканал Al Mayadeen сообщил, что Тегеран передал Штатам трёхэтапную формулу переговоров. Если американцы эти гарантии дадут, начнётся второй раунд. Здесь Иран предлагает на пару с Оманом разработать новый правовой режим для Ормузского пролива.

Дарья Денисова
