В России ажиотаж на презервативы: Мужчины запасаются на годы вперёд

Этой весной продажи средств контрацепции в России бьют все рекорды: покупатели предпочитают брать сразу мегаупаковки, опасаясь дальнейшего удорожания и пустых полок. Такую информацию предоставил телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА, побеседовавший с продавцами и аналитиками рынка.

Как утверждает источник, в марте со складских остатков исчезли практически все импортные пачки объёмом от 10 до 100 единиц товара. Торговые представители засвидетельствовали, что люди оформляли покупки внушительными партиями, рассчитанными на период от 12 до 36 месяцев.

«В беседе с нами эксперты рынка отметили, что цены на презервативы в этом году могут вырасти на 20%», — отмечено в тексте.

Как пишет телеграм-канал, причиной удорожания их собседники называют сбои при транспортировке латекса из ведущих производящих держав — Малайзии вместе с Таиландом. Ближневосточный конфликт, по их словам, многократно усложнил логистические маршруты.

Помимо латексных, на витринах встречаются полиуретановые изделия японского происхождения. На сегодняшний день каждый такой экземпляр стоит в среднем на сотню рублей дороже натурального аналога. Согласно прогнозам, цены на данную категорию продолжат неудержимо ползти вверх, поскольку они жёстко привязаны к стоимости чёрного золота. Если природные контрацептивы производятся из каучукового сока, то синтетические — из углеводородных продуктов нефтеперегонки.

По данным SHOT ПРОВЕРКИ, аналитики высказывают опасения, что в случае затягивания иранского кризиса российский рынок действительно может столкнуться с дефицитом презервативов. Правда, тогда, вероятно, возрастёт и рождаемость.

Ранее Life.ru cообщал, что презервативы в России подорожали на 13,2% с начала года. Средняя стоимость пачки достигла 477 рублей. В точках продаж, не относящихся к аптекам, рост оказался ещё более заметным: средний ценник подскочил с 450 до 530 рублей.