Число погибших при пожаре на севере Москвы увеличилось до трёх

Число погибших при пожаре в районе Аэропорт в Москве достигло трёх человек, пишет SHOT. На данный момент пожарные расчёты продолжают борьбу с огнём, происшествию присвоен максимальный, 5-й ранг сложности.

Из горящего здания спасателям удалось эвакуировать 31 человека. Сейчас сотрудники экстренных служб работают в усиленном режиме: ведутся попытки проникновения в здание через оконные проемы на уровне пятого этажа. Для проведения разведки внутри помещений и оценки обстановки задействован беспилотный летательный аппарат. На месте продолжают работать экстренные службы.

О пожаре в Москве сообщалось ранее. Возгорание произошло на стройке на 2-м Амбулаторном проезде в районе Аэропорт. Известно, что причиной могло стать короткое замыкание.