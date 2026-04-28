Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 апреля, 09:26

Число погибших при пожаре на севере Москвы увеличилось до трёх

Обложка © Life.ru

Число погибших при пожаре в районе Аэропорт в Москве достигло трёх человек, пишет SHOT. На данный момент пожарные расчёты продолжают борьбу с огнём, происшествию присвоен максимальный, 5-й ранг сложности.

Из горящего здания спасателям удалось эвакуировать 31 человека. Сейчас сотрудники экстренных служб работают в усиленном режиме: ведутся попытки проникновения в здание через оконные проемы на уровне пятого этажа. Для проведения разведки внутри помещений и оценки обстановки задействован беспилотный летательный аппарат. На месте продолжают работать экстренные службы.

Десять человек пострадали при пожаре на стройке элитной многоэтажки в Москве
О пожаре в Москве сообщалось ранее. Возгорание произошло на стройке на 2-м Амбулаторном проезде в районе Аэропорт. Известно, что причиной могло стать короткое замыкание.

Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar