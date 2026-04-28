Стали известны имена шести горняков, пoпaвшиx пoд лaвинy в Бypятии

Раскрыты личности шестерых горняков, которые попали под снежную лавину на руднике «Ирокинда» в Бурятии. Список имён пострадавших обнародовали журналисты «Известий».

Как уточняется в сообщении, в плену оказались проходчики Антон Ш., Алексей Т. и Владимир К., а также электромонтёры Баяр Ц. и Эрдыни Ц., а также студент Аюр Ж., который осваивал профессию последних упомянутых на практике.

Собеседник издания добавил, что, согласно предварительной информации, общий объём сошедшего снега оценивается в промежутке от 22,5 до 45 тысяч кубометров. Протяжённость образовавшегося завала, по его данным, составляет 150 метров при ширине 50 метров, при этом толщина снежной массы на различных участках варьируется от трёх до шести метров.

Напомним, что ЧП произошло на территории рудника «Ирокинда». В момент происшествия группа занималась расчисткой технологической дороги, когда поток снега внезапно накрыл людей. Согласно последним данным, одного погибшего уже достали из-под снежных завалов.