Путин поприветствовал участников Открытого диалога в НЦ «Россия»

Президент России Владимир Путин обратился к участникам II Открытого диалога «Будущее мира. Новая платформа глобального роста». Мероприятие стартовало 28 апреля в Национальном центре «Россия».

В приветствии глава государства отметил, что за короткое время Открытый диалог стал заметной международной площадкой для профессионального общения. По его словам, важно, что дискуссия проходит «без навязывания точек зрения и доминирования мыслей, которые кем-то заранее объявляются единственно верными».

«Уважаемые друзья, дамы и господа, приветствую в столице России, в Москве, участников и гостей Второго международного форума «Открытый диалог». Его география охватывает без преувеличения всю планету», — сказал Путин.

Президент отметил, что к конкурсу эссе присоединились эксперты, представители бизнеса и учёные из разных регионов мира. По его словам, участников объединила идея сформировать общее понимание будущего в эпоху глубоких структурных изменений. Путин также заявил, что выводы по итогам дискуссий будут учтены в деловой программе Петербургского экономического форума в июне.

Центральной темой Открытого диалога он назвал потребности людей в меняющемся мире. В этом году на конкурс поступило более 1600 работ из 98 стран. Авторами стали исследователи, студенты, предприниматели, представители госсектора, НКО и медиа.В первый день очного этапа 102 автора представили свои идеи по четырём направлениям: «Инвестиции в человека», «Инвестиции в связанность», «Инвестиции в технологии» и «Инвестиции в среду». Финалисты продолжат обсуждение на панельных сессиях, а итоги II Открытого диалога подведут 29 апреля.