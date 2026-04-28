28 апреля, 02:45

Глава МИД Ирана выступил с заявлением после встречи с Путиным

Аракчи поблагодарил РФ за солидарность и поддержку Ирана после встречи с Путиным

Обложка © X / Seyed Abbas Araghchi

Обложка © X / Seyed Abbas Araghchi

Аббас Аракчи поблагодарил Россию за солидарность и дипломатическую поддержку Ирана. Глава МИД Исламской Республики написал об этом в соцсети X после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Министр подчеркнул, что Тегеран приветствует позицию Москвы и рассчитывает на дальнейшее взаимодействие. Он добавил, что стороны готовы работать вместе на самом высоком уровне. По словам политика, последние события подтвердили прочность стратегического партнёрства двух стран.

«Мы благодарны за солидарность и приветствуем поддержку России в дипломатической деятельности», — говорится в сообщении.

К посту приложили фотографии Аракчи с Путиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Переговоры Путина и Аракчи в Петербурге длились почти два часа
Переговоры Путина и Аракчи в Петербурге длились почти два часа

27 апреля президент России Владимир Путин провёл встречу с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в Санкт-Петербурге. Министр иностранных дел исламской республики отметил, что отношения Москвы и Тегерана представляют собой стратегическое партнёрство. Лидер РФ выразил готовность содействовать миру на Ближнем Востоке, а также сообщил, что получил послание от верховного лидера Ирана.

BannerImage
Лия Мурадьян
