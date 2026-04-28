Глава МИД Ирана выступил с заявлением после встречи с Путиным
Аракчи поблагодарил РФ за солидарность и поддержку Ирана после встречи с Путиным
Обложка © X / Seyed Abbas Araghchi
Аббас Аракчи поблагодарил Россию за солидарность и дипломатическую поддержку Ирана. Глава МИД Исламской Республики написал об этом в соцсети X после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Министр подчеркнул, что Тегеран приветствует позицию Москвы и рассчитывает на дальнейшее взаимодействие. Он добавил, что стороны готовы работать вместе на самом высоком уровне. По словам политика, последние события подтвердили прочность стратегического партнёрства двух стран.
«Мы благодарны за солидарность и приветствуем поддержку России в дипломатической деятельности», — говорится в сообщении.
К посту приложили фотографии Аракчи с Путиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
27 апреля президент России Владимир Путин провёл встречу с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в Санкт-Петербурге. Министр иностранных дел исламской республики отметил, что отношения Москвы и Тегерана представляют собой стратегическое партнёрство. Лидер РФ выразил готовность содействовать миру на Ближнем Востоке, а также сообщил, что получил послание от верховного лидера Ирана.
