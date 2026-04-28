«Пушкинский» подвёл миллионы: какие слова чаще всего ломали участников «Тотального диктанта»

Участники «Тотального диктанта» в 2026 году чаще всего ошибались в словах «пушкинский» и «фенотропил». Об этом сообщили журналистам РИА «Новости» в пресс-службе акции. Самой массовой орфографической трудностью стало написание слова «пушкинский» с прописной буквы. Многие участники воспринимали его как часть имени собственного, хотя в тексте оно употреблялось как обычное прилагательное: пушкинская поэзия, пушкинская фамильная история, пушкинские места, пушкинское родовое имение.

Вторая частая ошибка связана со словом «фенотропил». Его тоже нередко писали с большой буквы, хотя в тексте диктанта оно выступало как нарицательное существительное — обозначение средств для улучшения мозговой деятельности. Третьей проблемой стало слитное и раздельное написание наречий и служебных слов. Участники ошибались в словах «недаром», «немало», «вдали», «впрочем», «ненадолго» и других похожих случаях.

С пунктуацией сложнее всего, как и раньше, оказалось различать вводные слова и слова, которые вводными не являются. Например, в одной части текста нужно было выделить запятыми «возможно», а в другой — «впрочем» и «справедливости ради».

«Тотальный диктант» — ежегодная просветительская акция, которая помогает проверить грамотность и поддерживает интерес к русскому языку. В 2026 году диктант прошёл 18 апреля. Участие в нём приняли более 2,9 млн человек по всему миру.