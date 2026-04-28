«Скрытый налог на бедность»: Почему зумеры массово уходят с масс-маркета на барахолки

В России заявили о кризисе масс-маркета. Эпоха фаст-фэшна уходит. Логистика и сырьё дорожают, доходы населения стагнируют. Корпорации снижают качество, чтобы удержать маржу. Об этом сообщил эксперт в области экономики Сергей Маликов.

Покупатель видит — вещь из торгового центра теряет вид после пары стирок. Такая покупка превращается в скрытый налог на бедность, пишет РИАМО. Маликов пояснил, что молодёжь массово переходит на вещевые рынки, винтажные площадки и ресейл. Это не признак нищеты, а рациональный выбор. Масс-маркет предлагает унификацию по завышенным ценам. Рынки дают максимальную ценность за минимальные деньги.

По данным эксперта, покупая винтаж, зумеры решают две задачи. Они оптимизируют бюджет и подчёркивают индивидуальность. Поиск уникальной вещи превратился в квест. Молодёжь голосует рублём за оригинальность. Традиционный ретейл остаётся один на один с раздутыми издержками и перепроизводством.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что технологические прорывы станут ключевым фактором будущего в экономике. Они повлияют на бизнес, финансы и повседневную жизнь. Отвечая на вопрос о перспективах российской экономики к 2036 году, Набиуллина признала — прогнозировать сложно. Но она подчеркнула — именно технологические тренды будут определять развитие.