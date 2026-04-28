На стыке Белгородской и Харьковской областей военные из группировки «Север» пересекли российско-украинскую границу, расширив зону будущего санитарного коридора. Такую информацию распространил телеграм-канал «Северный ветер», имеющий контакты в подразделениях «Северян».

«Штурмовые подразделения 69 мсд 6-й Армии ГВ "Север" в ходе ожесточённых боёв выбили националистов из села Землянки (северо-восточная часть Волчанского района) и освободили населённый пункт», — сказано в тексте.

Как сообщается в сводке, все постройки в этом селе бойцы первого украинского погранотряда переоборудовали под стрелковые точки. По словам представителей «Севера», при отходе с этих рубежей неприятель закладывал взрывчатку в обиходные вещи, не гнушаясь даже куклами и мягкими игрушками малышей.

Помимо этого, из заявления следует, что взятие под контроль Землянок в первую очередь позволяет отодвинуть линию соприкосновения дальше от российских рубежей. Как подчёркивается в тексте, вычищение всей северной стороны реки Волчья практически исключает любые попытки вражеских диверсионно-разведывательных групп прорваться через этот отрезок фронта, а водная артерия сама по себе превращается для националистов в непреодолимый рубеж.

Ранее расчёты тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепек» из группировки войск «Север» успешно отработали по позициям противника в Харьковской области. В результате прицельного огня удалось ликвидировать укрепленные районы ВСУ, скрытые в лесистой местности.