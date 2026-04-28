На горящем НПЗ в Туапсе произошёл выброс нефтепродуктов из резервуара

На горящем НПЗ в Туапсе, который оказался под ударом украинских дронов, произошёл выброс нефтепродуктов из резервуара. Об этом заявил начальник ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Алексей Клушин.

«Произошло вскипание и выброс нефтепродуктов из резервуара № 3, в результате чего нефть перекинулась на дорогу, повреждены насколько автомобилей», — отметил он.

По словам Клушина, спасатели контролируют ситуацию.

Напомним, минувшей ночью в Туапсе произошёл крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе после атаки украинских БПЛА. Власти эвакуируют жителей домов рядом с предприятием. На место ликвидации последствий удара прибыл глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Также глава МЧС Александр Куренков вылетел в Туапсе для контроля тушения пожара на НПЗ.