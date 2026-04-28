Тела ещё двух погибших нашли на месте схода лавины на руднике в Бурятии

В Бурятии спасатели обнаружили тела ещё двух человек на месте схода лавины на руднике «Ирокинда». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

Напомним, что ЧП произошло на территории рудника «Ирокинда». В момент происшествия группа занималась расчисткой технологической дороги, когда поток снега внезапно накрыл людей. Согласно последним данным, одного погибшего уже достали из-под снежных завалов.