Тела ещё двух погибших нашли на месте схода лавины на руднике в Бурятии
Обложка © VK / Следственное управление СК России по Бурятии
В Бурятии спасатели обнаружили тела ещё двух человек на месте схода лавины на руднике «Ирокинда». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Тела ещё двух погибших обнаружили на месте схода лавины на руднике «Ирокинда» в Бурятии», — говорится в сообщении.
Напомним, что ЧП произошло на территории рудника «Ирокинда». В момент происшествия группа занималась расчисткой технологической дороги, когда поток снега внезапно накрыл людей. Согласно последним данным, одного погибшего уже достали из-под снежных завалов.
Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.