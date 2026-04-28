Тело четвёртого погибшего нашли на месте схода лавины на руднике в Бурятии

Спасатели обнаружили тело четвертого погибшего на руднике «Ирокинда» в Бурятии. Как сообщили в пресс-службе МЧС РФ, ранее были найдены тела троих человек.

По предварительным данным, под завалами могут оставаться ещё двое пострадавших.

Напомним, что ЧП произошло на территории рудника «Ирокинда». В момент происшествия группа занималась расчисткой технологической дороги, когда поток снега внезапно накрыл людей.