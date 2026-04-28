Степашин предупредил о «плохом сигнале» из-за выхода ОАЭ из ОПЕК

Решение Объединённых Арабских Эмиратов покинуть ряды Организации стран – экспортёров нефти является тревожным знаком. Такую оценку в эфире программы «Таманцев. В итоге» на Радио РБК дал глава Российского книжного союза и экс-премьер Сергей Степашин.

«Ничего хорошего в этом нет», — сказал он.

По словам экс-премьера, демарш Эмиратов напрямую спровоцирован эскалацией между Ираном и Штатами. Из-за перекрытия Ормузского пролива аравийская монархия несёт колоссальные финансовые потери, вдобавок туристическая отрасль страны практически обвалилась. Степашин также уточнил, что американские военные базы на территории ОАЭ подверглись мощным атакам, поток приезжих резко сошёл на нет. Примечательно, что на данный момент в этом государстве обитает 70 тысяч русскоязычных лиц с двойным паспортом.

Напомним, ОАЭ уведомили о своём решении покинуть ряды ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая. Агентство Reuters отмечает, что уход столь значимого игрока на нефтяном рынке способен спровоцировать нестабильность и снизить возможности альянса по контролю над ценами.