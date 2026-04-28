Reuters: В Иране КСИР сосредоточил в своих руках политическую и военную власть
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lucky_pics
Корпус стражей исламской революции (КСИР) фактически захватил власть в Иране. Война с Израилем и США, а также затяжной внутренний кризис привели к тому, что страной теперь правят генералы, а не духовный лидер. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.
Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи номинально остаётся на вершине системы. Но три информированных собеседника агентства утверждают, что его реальная роль сейчас — лишь легитимизировать решения, которые уже приняли командиры КСИР. Сам он директивами уже не распоряжается.
В Иране установился новый порядок, где доминируют военные. Генералы КСИР принимают ключевые решения, а верховный лидер лишь ставит печать одобрения.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп пока не готов принять предложение Ирана о перемирии на предложенных условиях. Иран хочет открыть Ормузский пролив, отложив обсуждение ядерной программы, но это ослабит позиции США в переговорах. Также Китай не намерен воевать с США из-за Ирана, так как Тегеран для Пекина — важный экономический партнёр, а не военный союзник. Китай использует «тихую дипломатию» и выступает медиатором, чтобы не допустить разгрома Ирана, но без прямого конфликта и без ущерба отношениям с арабскими странами.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.