Reuters: В Иране КСИР сосредоточил в своих руках политическую и военную власть

Корпус стражей исламской революции (КСИР) фактически захватил власть в Иране. Война с Израилем и США, а также затяжной внутренний кризис привели к тому, что страной теперь правят генералы, а не духовный лидер. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи номинально остаётся на вершине системы. Но три информированных собеседника агентства утверждают, что его реальная роль сейчас — лишь легитимизировать решения, которые уже приняли командиры КСИР. Сам он директивами уже не распоряжается.

В Иране установился новый порядок, где доминируют военные. Генералы КСИР принимают ключевые решения, а верховный лидер лишь ставит печать одобрения.