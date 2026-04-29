29 апреля, 06:47

«Агрессивный альянс»: В Финляндии признали угрозу НАТО для России

Обложка © GPTChat

Финский политик заявил, что НАТО представляет угрозу для России. Об этом Армандо Мема сообщил в комментарии РИА «Новости».

«НАТО является агрессивным альянсом, представляющим угрозу для России», — отметил член партии «Альянс свободы».

Так он прокомментировал инициативу властей Финляндии по изменению законодательства. Речь идёт о возможности разрешить ввоз и хранение ядерного оружия на территории страны. Правительство уже направило соответствующие поправки в парламент. Изменения касаются закона о ядерной энергии и уголовного кодекса.

По словам политика, в стране формируют мнение о якобы угрозе со стороны России. Это, как он считает, используется для оправдания новых решений.

Финские отряды головорезов на Украине назвали приоритетной целью Армии России
Ранее председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов выразил мнение: если Финляндия примет решение о ввозе и хранении ядерного оружия на своей территории, то автоматически станет целью для Российской армии. Он предупредил, что такой шаг превратит страну в цель для российских стратегических наступательных вооружений.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Александра Мышляева
