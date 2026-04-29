«Агрессивный альянс»: В Финляндии признали угрозу НАТО для России

Финский политик заявил, что НАТО представляет угрозу для России. Об этом Армандо Мема сообщил в комментарии РИА «Новости».

«НАТО является агрессивным альянсом, представляющим угрозу для России», — отметил член партии «Альянс свободы».

Так он прокомментировал инициативу властей Финляндии по изменению законодательства. Речь идёт о возможности разрешить ввоз и хранение ядерного оружия на территории страны. Правительство уже направило соответствующие поправки в парламент. Изменения касаются закона о ядерной энергии и уголовного кодекса.

По словам политика, в стране формируют мнение о якобы угрозе со стороны России. Это, как он считает, используется для оправдания новых решений.

Ранее председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов выразил мнение: если Финляндия примет решение о ввозе и хранении ядерного оружия на своей территории, то автоматически станет целью для Российской армии. Он предупредил, что такой шаг превратит страну в цель для российских стратегических наступательных вооружений.