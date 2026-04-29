Россияне смогут виртуально возложить цветы к мемориалам ко Дню Победы

В соцсети «Одноклассники» запустили мини-приложение «Цветок Победы», которое позволяет виртуально возложить цветы к мемориалам. Об этом сообщает «Лента.ру».

С помощью сервиса пользователи могут выбрать памятное место и нажать кнопку «Возложить цветы». После этого они получают видео с реальным цветком, доставленным к мемориалу от их имени. Также в приложении доступны истории о памятниках, подготовленные совместно с экспертами Российского военно-исторического общества.

В этом году проект расширили до 25 городов. В него добавили 15 новых локаций, включая мемориалы в Казахстане, Узбекистане, Германии и Белоруссии. Информационным партнёром выступила Почта России. В акции участвуют популярные авторы платформы. Среди них Марк Еремин, Валерия Подковырова, Любовь Розенберг, Виталий Багров и Николай Злыднев. Они посетят памятные места, возложат цветы и расскажут о подвигах защитников.

10 мая авторы примут участие в документальном проекте. Они поделятся историями героев и расскажут о своей миссии. В течение всей акции пользователи смогут обмениваться открытками. Также доступны анимированные подарки с изображениями мемориалов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Парад Победы, посвящённый 81-й годовщине окончания Великой Отечественной войны, традиционно пройдёт на Красной площади. Обычно 9 Мая на Красной площади перед зрителями проходят пехота, колёсная и гусеничная техника, а также военная авиация. Однако в этом году из-за текущей оперативной обстановки военное ведомство приняло решение не привлекать к парадному расчёту суворовцев, нахимовцев, кадетов и механизированную колонну.