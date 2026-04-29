Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 апреля, 09:50

Турция закрыла Дарданеллы из-за севшего на мель танкера

Обложка © DALL-E / Life.ru

Турция временно приостановила транзит судов через пролив Дарданеллы. Причиной стал танкер Zephyr Prosper, который сел на мель у деревни Килитбахир. Об этом сообщили в генеральном управлении береговой охраны Турции.

«Транзит судов через Дарданеллы приостановлен утром в среду в связи с севшим на мель у деревни Килитбахир 274-метровым танкером Zephyr Prosper», — заявили в ведомстве.

Судно идёт под флагом Барбадоса. Длина танкера составляет 274 метра. К месту происшествия направлены несколько буксиров. Специалистам предстоит снять судно с мели и восстановить безопасное движение по проливу.

Дарданеллы — один из ключевых морских маршрутов между Эгейским и Мраморным морями. Поэтому даже временная остановка транзита может повлиять на движение торговых судов в регионе.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Турция
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar