Турция закрыла Дарданеллы из-за севшего на мель танкера

Турция временно приостановила транзит судов через пролив Дарданеллы. Причиной стал танкер Zephyr Prosper, который сел на мель у деревни Килитбахир. Об этом сообщили в генеральном управлении береговой охраны Турции.

«Транзит судов через Дарданеллы приостановлен утром в среду в связи с севшим на мель у деревни Килитбахир 274-метровым танкером Zephyr Prosper», — заявили в ведомстве.

Судно идёт под флагом Барбадоса. Длина танкера составляет 274 метра. К месту происшествия направлены несколько буксиров. Специалистам предстоит снять судно с мели и восстановить безопасное движение по проливу.

Дарданеллы — один из ключевых морских маршрутов между Эгейским и Мраморным морями. Поэтому даже временная остановка транзита может повлиять на движение торговых судов в регионе.