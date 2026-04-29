Дело бывшего тамбовского губернатора Егорова поступило в суд

Ленинский районный суд Тамбова готовится к громкому процессу: на скамью подсудимых сядет бывший губернатор региона Максим Егоров. Его обвиняют в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По данным следствия, незаконное вознаграждение от одного из топ-менеджеров исчислялось примерно в 80 млн рублей. Взятки передавались не только деньгами, но и «натурой»: фигурант дела получил в личное пользование дорогостоящий автомобиль, дом и другие услуги. Операцию по пресечению коррупционной схемы провели сотрудники регионального УФСБ, задержавшие чиновника в июле 2025 года прямо в его особняке в Сосновском округе.

Вместе с бывшим главой региона под следствием оказались и посредники, помогавшие в передаче нелегальных платежей. В отношении всех фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Теперь Максиму Егорову грозит серьезное наказание — от 8 до 15 лет лишения свободы.

Примечательно, что ещё в ноябре 2024 года, объявляя о своей отставке, Егоров пытался сохранить лицо. В прощальном обращении к жителям области он бодро заявил, что покидает пост ради перехода на «федеральную работу». Как выяснилось позже, его истинный карьерный путь привёл не в высокие московские кабинеты, а к уголовному делу. В данный момент суд решает вопрос о принятии материалов к производству.

Ранее задержали мэра Уфы Ратмира Мавлиева. СК России сообщили, что мэра Уфы подозревают в превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, Мавлиев и ещё трое фигурантов организовали незаконное отчуждение земельного участка площадью более 1,3 тысячи квадратных метров. Участок находился на территории одного из санаториев Уфы. Следствие считает, что за это глава города должен был получить 13 млн рублей в виде услуг имущественного характера.