29 апреля, 11:36

«Никто не знал про ребёнка»: Пригожин высказался о дочери Алексея Пиманова

Пригожин заявил, что не знал о маленькой дочери Пиманова

Обложка © РИА Новости / Владимир Трефилов

Обложка © РИА Новости / Владимир Трефилов

Иосиф Пригожин признался, что не знал о маленькой дочери покойного телеведущего Алексея Пиманова. Об этом продюсер рассказал в разговоре с Woman.ru. По словам Пригожина, они с Пимановым много общались, но тот ни разу не рассказывал ему о ребёнке.

«У него дочка? Никто не знал про ребенка. Он был позитивным, добрым человеком, мы много общались о разном, но в душу не лезли. И без того было о чем поговорить, а это личное...» — сказал продюсер.

Пригожин также отметил, что поддерживал связь с супругой Пиманова, актрисой Ольгой Погодиной. По его словам, она до последнего боролась за жизнь мужа.

«Ты никуда не уйдёшь»: Ольга Погодина произнесла пронзительную речь у гроба Алексея Пиманова

Алексей Пиманов ушёл из жизни 23 апреля. Ему было 64 года. О смерти телеведущего сообщил «Первый канал», где он долгие годы вёл программу «Человек и закон».

О маленькой дочери Пиманова стало известно на церемонии прощания. Об этом рассказала Ольга Погодина, которая много лет была рядом с телеведущим. Рождение ребёнка пара долгое время не выносила в публичное поле. Поэтому слова Погодиной стали неожиданностью даже для многих знакомых семьи.

Кто получит наследство трижды женатого Алексея Пиманова? Юрист раскрыл все тонкости

Ольга Погодина стала третьей женой Алексея Пиманова. Их отношения начались после совместной работы в кино, а вместе они были с 2014 года. Пара не любила подробно говорить о личной жизни: свадьбу называли тихой, без публичного шума и громких заявлений.

Ещё больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — ищите в разделе «Шоубиз».

