«Никто не знал про ребёнка»: Пригожин высказался о дочери Алексея Пиманова

Иосиф Пригожин признался, что не знал о маленькой дочери покойного телеведущего Алексея Пиманова. Об этом продюсер рассказал в разговоре с Woman.ru. По словам Пригожина, они с Пимановым много общались, но тот ни разу не рассказывал ему о ребёнке.

«У него дочка? Никто не знал про ребенка. Он был позитивным, добрым человеком, мы много общались о разном, но в душу не лезли. И без того было о чем поговорить, а это личное...» — сказал продюсер.

Пригожин также отметил, что поддерживал связь с супругой Пиманова, актрисой Ольгой Погодиной. По его словам, она до последнего боролась за жизнь мужа.

Алексей Пиманов ушёл из жизни 23 апреля. Ему было 64 года. О смерти телеведущего сообщил «Первый канал», где он долгие годы вёл программу «Человек и закон».

О маленькой дочери Пиманова стало известно на церемонии прощания. Об этом рассказала Ольга Погодина, которая много лет была рядом с телеведущим. Рождение ребёнка пара долгое время не выносила в публичное поле. Поэтому слова Погодиной стали неожиданностью даже для многих знакомых семьи.

Ольга Погодина стала третьей женой Алексея Пиманова. Их отношения начались после совместной работы в кино, а вместе они были с 2014 года. Пара не любила подробно говорить о личной жизни: свадьбу называли тихой, без публичного шума и громких заявлений.