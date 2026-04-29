29 апреля, 12:06

«Негодование»: В Госдуме ответили экс-тренеру киевского «Динамо» за слова о «русской падали»

Депутат Журова осудила футболиста Михайличенко, назвавшего русских «падалью»

Обложка © ТАСС / SERGEY DOLZHENKO

Обложка © ТАСС / SERGEY DOLZHENKO

Олимпийская чемпионка, первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова раскритиковала легенду киевского «Динамо» Алексея Михайличенко, назвавшего русских падалью, и призвала после возвращения России в большой спорт отвечать по-джентльменски, а не провоцировать болельщиков. Об этом пишет «Лента.ру».

«Мы же их так не называем. Да и не будем никогда называть. Потому что мы точно не опустимся до этого уровня. Негодование», — заявила Журова.

По её словам, особенно грустно слышать такое от спортсменов. Она также отметила, что после снятия санкций и возвращения России в международный спорт болельщики могут столкнуться, и провокации Михайличенко могут подтолкнуть наших фанатов к ответным действиям.

«Я бы им рекомендовала, когда мы вернёмся, отвечать по-джентльменски чопорно», — заключила парламентарий.

Ранее Алексей Михайличенко охарактеризовал англичан как высокомерных, чопорных и самовлюблённых, добавив, что «российская падаль» — такие же. А вот шотландцы кажутся ему открытыми и дружелюбными людьми.

Вучич призвал Запад сказать украинцам о Крыме то же, что сербам о Косово
Вучич призвал Запад сказать украинцам о Крыме то же, что сербам о Косово

Ранее Life.ru рассказывал, что на церемонии награждения украинская штангистка Ирина Домбровская, завоевавшая бронзу, отказалась фотографироваться вместе с российской спортсменкой Варварой Кузьминовой. Кузьминова стала серебряным призёром турнира, показав в сумме рывка и толчка результат 244 килограмма. Позже глава EWF осудил такой поступок.

Владимир Озеров
