В Чёрном море около Туапсе атакован танкер под флагом Камеруна

Танкер «MARQUISE», зарегистрированный под флагом Камеруна, стал объектом атаки двух морских беспилотников в акватории Чёрного моря. По информации канала «Хроники Гераней» в мессенджере МАКС, инцидент произошёл примерно в 210 километрах к юго-востоку от Туапсе, когда судно находилось на якоре. Предполагается, что танкер ожидал перегрузки с другого судна в открытом море.

«Поражение было нанесено в кормовую часть, в район винто-рулевой группы и машинного отделения», — указано в сообщении.

Установлено, что судно, чье водоизмещение составляло 37 тысяч тонн, в момент поражения не имело на борту груза. О судьбе членов экипажа ничего не известно.

Ранее в Туапсе произошёл крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе после атаки украинских БПЛА. Власти эвакуировали жителей домов рядом с предприятием. В округе введен режим ЧС. На месте работает министр МЧС Александр Куренков, ведомство активно направляет дополнительные силы для ликвидации последствий. Планируется укрепить берег и создать специальные заграждения на воде, чтобы собрать разлившиеся нефтепродукты. Загрязненную землю с места аварии уже вывозят.