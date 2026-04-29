29 апреля, 15:04

В Совфеде заявили, что призыв Карла III о помощи НАТО останется без ответа в США

Обложка © ТАСС / Zuma

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал недавний призыв британского монарха. Карл III заговорил о пятой статье Североатлантического альянса, однако сенатор напомнил о недавнем прецеденте.

Парламентарий в беседе с «Лентой.ру» отметил, что король почему-то не вспоминал о коллективной обороне, когда Соединённые Штаты начали операцию против Ирана и запросили помощи у союзников. Тогда все отказали, а некоторые члены блока даже не пустили американские самолёты в своё воздушное пространство.

По словам Джабарова, сейчас обращение Карла III вряд ли найдёт отклик у Дональда Трампа. Глава Белого дома обижен на альянс и понимает: организация нужна только Европе и эффективна лишь под «зонтиком» США.

«Вряд ли американцы захотят, как в прежние годы, тратить львиную долю своего бюджета на содержание НАТО и его вооружённых сил», — подчеркнул российский сенатор.

Таким образом, Вашингтон, вероятно, проигнорирует призыв Лондона, считает Джабаров.

«Русофобский консенсус»: Военкор Коц оценил выступление Карла III перед Конгрессом США
«Русофобский консенсус»: Военкор Коц оценил выступление Карла III перед Конгрессом США

Напомним, ранее король Великобритании Карл III в Конгрессе США призвал сохранить единство НАТО. Монарх отметил, что любые попытки поставить под сомнение целостность Альянса играют на руку внешним противникам Запада.

Дарья Нарыкова
