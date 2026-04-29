«Всегда жду»: Плющенко впервые обратился к сыну Егору после скандала

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко изменил публичную риторику в конфликте со старшим сыном Егором, который отказался называть его отцом. Спортсмен сделал это после волны критики в свой адрес и в адрес супруги Яны Рудковской, где общественность осудила их попытку решить семейный спор через публичные высказывания настроенного агрессивно младшего сына Александра, более известного как Гном Гномыча.

Спортсмен заявил в своём аккаунте в соцсетях, что согласен дать ответы на любые интересующие Егора вопросы во время личной встречи и разговора, оказать поддержку, однако не намерен выяснять отношения с сыном перед камерами или публично.

«Я тебя люблю и жду всегда», — заключил он своё обращение к обиженному сыну.

Напомним, старший сын Евгения Плющенко, Егор Ермак, впервые публично рассказал об отношениях с отцом, признавшись, что тот всегда проявлял к нему холодность. Егор, который называет знаменитого фигуриста просто Женей и никогда не носил его фамилию, особенно тяжело переживал безразличие отца к своим занятиям хоккеем. В интервью молодой человек привёл пример, как Плющенко отказался купить ему новые коньки, велев разбираться самим, и признался, что тот посетил лишь пару тренировок, хотя они находились в одном здании.

Своим настоящим отцом Егор считает отчима, а Плющенко для него — просто человек, который однажды поучаствовал в его появлении на свет. Сейчас ревность к младшему сыну фигуриста, которого тот постоянно тренирует и даже одарил дорогим автомобилем, у Егора поутихла, и он рад, что отец уделяет внимание другим детям.

Кстати, Life.ru ранее рассказывал, как на случившуюся ссору между Егором и отцом отреагировал младший сын Плющенко от другой жены — 13-летний Саша. В ответ на жалобу старшего брата, Гном Гномыч, как зовут младшего Плющенко, назвал его великовозрастным бездельником и обиженкой, а также обвинил его во лжи и меркантильности. Саша напомнил, что Яна Рудковская (его мать и нынешняя супруга Евгения Плющенко) дарила Егору телефон и компьютер, а также упрекнул брата в отсутствии спортивных достижений, добавив, что тот не достоин фамилии Плющенко.