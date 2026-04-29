Орешкин обсудил с молодёжью экономику и ИИ на Открытом диалоге

Максим Орешкин провёл неформальную встречу со студентами и молодыми участниками II Открытого диалога «Будущее мира. Новая платформа глобального роста». Разговор прошёл в формате Campfire и стал финальным событием программы.

На встрече собрались представители ВШЭ, МГУ, РУДН, Московской школы управления Сколково, а также эссеисты Открытого диалога. Участники спрашивали о развитии экономики, искусственном интеллекте, образовании, внешних рынках и технологическом суверенитете.

Один из блоков был посвящён роли России в мире. Орешкин заявил, что суверенитет связан не только с экономикой, но и с культурной традицией.

Видео © Национальный центр «Россия»

«Россия никогда никого не эксплуатировала. Везде, куда она приходит, приносит знания, партнерство, сотрудничество и совместное развитие. Мы всегда искренне радуемся, когда наши партнеры становятся сильнее, развиваются, обретают самостоятельность. Потому что только через такое совместное развитие русский человек получает внутреннее удовлетворение. Поэтому те, кто с нами работает и искренне хочет двигаться вперед, получают для этого все возможности», — сказал он.

Отдельно обсуждали искусственный интеллект и будущее образования. Студентка Московской школы управления Сколково Мария Андриевская отметила, что ИИ уже стал частью повседневной жизни, а учебные системы во всём мире пока только адаптируются к этим изменениям.

По словам участницы, встреча помогла ей понять, что студенты могут не просто наблюдать за переменами, а участвовать в перестройке образовательной среды. Другие вопросы касались цифровых платформ, информатизации и глобальных технологических трендов.

В конце Орешкин пригласил молодых участников продолжить разговор на Международном фестивале молодёжи. Он пройдёт в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября 2026 года.

Открытый диалог «Будущее мира. Новая платформа глобального роста» проходит по инициативе Национального центра «Россия». В этом году финальная встреча была посвящена экономике, технологиям, образованию и тому, как искусственный интеллект меняет отношения человека с современным миром.