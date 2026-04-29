29 апреля, 16:07

Убийце федерального судьи Ветлугина в Волгограде дали 22 года колонии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / NMK-Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / NMK-Studio

Волгоградский областной суд вынес приговор по делу об убийстве федерального судьи Васидия Ветлугина. Обвиняемый Сергей Кибальников получил 22 года лишения свободы. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

Мужчину признали виновным по нескольким статьям, включая убийство, незаконное изготовление и хранение оружия, а также повреждение имущества.

Кибальникову также назначен штраф в размере 120 тысяч рублей. Кроме того, суд удовлетворил требования потерпевших по гражданским искам, обязав подсудимого выплатить компенсацию в размере 2 миллионов рублей матери погибшего судьи Ветлугина, 1,5 миллиона рублей его супруге и по 2 миллиона рублей каждому из двоих детей. Дополнительно, Кибальникову предписано возместить расходы, связанные с погребением погибшего, и компенсировать ущерб, нанесённый имуществу его жены.

В Молдавии олигарха Плахотнюка приговорили к 19 годам колонии за «кражу века»

Напомним, что тело судьи Василия Ветлугина с ранениями было обнаружено в августе 2025 года рядом со зданием суда в Камышине. Подозреваемого задержали вскоре после происшествия, он признал вину. У мужчины осталась жена и двое маленьких дочерей-близнецов.

Полина Никифорова
