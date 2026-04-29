В Краснодаре отменили военный парад на 9 Мая

В Краснодаре не будет военного парада на 9 Мая. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своём телеграм-канале.

«Акцию «Бессмертный полк» по опыту прошлых лет проведём в онлайн-формате. Также приняли решение об отмене торжественного прохождения войск в Краснодаре», — написал Кондратьев.

Губернатор подчеркнул, что в период майских праздников особое внимание уделят вопросам безопасности. Власти планируют усилить меры в местах массового пребывания людей. Для ветеранов региона, которых в регионе осталось всего 168 человек, организуют выездные концерты и поздравления.

Напомним, накануне Министерство обороны России подтвердило проведение военного парада в Москве в день 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В составе пешей колонны в параде примут участие военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск. Однако ввиду складывающейся оперативной обстановки суворовцы, нахимовцы, кадеты и колонна военной техники в парадном расчёте на Красной площади задействованы не будут. Однако воздушная часть парада в планах — лётчики штурмовиков Су-25 в финале раскрасят небо Москвы в цвета флага России. Также в ходе трансляции покажут работу военнослужащих всех видов и родов войск на СВО.