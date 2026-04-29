Путин и Трамп обсудили совместные проекты в экономике и энергетике

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили перспективы сотрудничества в экономике и энергетике. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«С обеих сторон говорилось о больших перспективах взаимовыгодных проектов в экономике и энергетике. Причём целый ряд масштабных инициатив в экономике, как отметили президенты, уже конкретно обсуждается между представителями наших государства», — рассказали в Кремле.

По словам Ушакова, стороны затронули тему развития двусторонних отношений и возможных совместных инициатив. Также обсуждается ряд масштабных проектов, которые уже находятся на стадии проработки между представителями двух стран.