29 апреля, 17:44

Путин и Трамп обсудили совместные проекты в экономике и энергетике

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили перспективы сотрудничества в экономике и энергетике. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«С обеих сторон говорилось о больших перспективах взаимовыгодных проектов в экономике и энергетике. Причём целый ряд масштабных инициатив в экономике, как отметили президенты, уже конкретно обсуждается между представителями наших государства», — рассказали в Кремле.

По словам Ушакова, стороны затронули тему развития двусторонних отношений и возможных совместных инициатив. Также обсуждается ряд масштабных проектов, которые уже находятся на стадии проработки между представителями двух стран.

Путин сказал Трампу о готовности объявить перемирие в зоне СВО на День Победы

Напомним, что Путин и Трамп провели телефонный разговор, он продолжался полтора часа. В ходе диалога американский лидер заявил о возможной близости договорённостей по урегулированию конфликта на Украине.

Полина Никифорова
