Ульянов: Есть предпосылки для нового соглашения по иранской ядерной программе

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов допустил возможность появления нового соглашения по иранской ядерной программе, которое могло бы прийти на смену Совместному всеобъемлющему плану действий 2015 года. Об этом он рассказал газете «Известия».

«Россию можно назвать гарантом СВПД только условно. Формально она была участником, одной из сторон ядерной сделки. Есть ли предпосылки для нового соглашения? Безусловно, есть, поскольку нынешнее положение дел никого не устраивает. Нерешённые вопросы требуют урегулирования путём переговоров», — сказал он.

Вопрос гарантий будущего соглашения остаётся неурегулированным. Среди возможных подходов упоминается модель, опирающаяся на резолюцию Совета Безопасности ООН. Окончательная позиция России будет определена после появления финального текста договорённостей.