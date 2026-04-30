Отстранён военный следователь, проверявший автора канала «Воевода вещает»

Военного следователя, инициировавшего проверку автора канала «Воевода вещает» Алексея Земцова, отстранили от службы. Информация об этом появилась в Telegram-канале Mash.

Офицер заинтересовался деятельностью блогера ещё до появления его предсмертных публикаций. Поводом для проверки стали подозрения в возможных финансовых махинациях, связанных со сбором средств для участников СВО. Позднее в отношении Земцова было возбуждено дело о дискредитации, после чего его поместили в СИЗО с дополнительными характеристиками о рисках побега и суицидального поведения.

После этого, как утверждается, следователь был отстранён от исполнения обязанностей. Отдельно сообщается о версии близких блогера, согласно которой его исчезновение и публикация прощальных видео могли быть инсценировкой. В окружении Земцова утверждают, что таким образом могли попытаться избежать уголовного преследования, а сам он якобы рассматривает возможность политической деятельности. Также отмечается, что в ближайшее время его защита может начать информационную кампанию, направленную на восстановление репутации.

Напомним, ранее Алексей Земцов опубликовал видеообращение, в котором заявил, что планирует суицид. Информацию о его намерениях подтвердил военный блогер Борис Рожин. По его данным, военнослужащий пошёл на крайний шаг из-за семейных проблем — ему изменила супруга. К слову, Life.ru сразу узнал, что он жив.