Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 апреля, 10:04

Кремль оценил вероятность быстрого урегулирования конфликтов после звонка Трампа

Обложка © ТАСС / Jae C. Hong

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал диалог между главой государства Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом. По мнению представителя власти, надеяться на мгновенный результат после одной беседы было бы опрометчиво.

Спикер отметил, что текущая концентрация международных противоречий и проблем в глобальной экономике слишком велика. Из-за этого «к сожалению сложно эти тенденции прекратить в один момент».

Представитель Кремля подчеркнул, что формат телефонных переговоров не является волшебной таблеткой. Даже при наличии конструктивного диалога, «один разговор с трудом может разрядить обстановку».

Впрочем, техническая сторона вопроса остается простой. Дмитрий Сергеевич напомнил, что «телефонные разговоры между президентами могут согласовываться весьма оперативно».

Таким образом, в Москве не исключают возможности контакта, но призывают трезво оценивать его влияние на геополитическую ситуацию. О каких-либо конкретных договорённостях речи пока не идет.

Разговор между лидерами состоялся накануне. Так, помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонном разговоре дали «схожие оценки» Владимиру Зеленскому. Оба лидера считают, что украинское руководство при поддержке Европы ведёт линию на затягивание конфликта. Также Путин в разговоре с Трампом поздравил его супругу Меланию с прошедшим днём рождения, ей исполнилось 56 лет.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar