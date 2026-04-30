Кремль оценил вероятность быстрого урегулирования конфликтов после звонка Трампа

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал диалог между главой государства Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом. По мнению представителя власти, надеяться на мгновенный результат после одной беседы было бы опрометчиво.

Спикер отметил, что текущая концентрация международных противоречий и проблем в глобальной экономике слишком велика. Из-за этого «к сожалению сложно эти тенденции прекратить в один момент».

Представитель Кремля подчеркнул, что формат телефонных переговоров не является волшебной таблеткой. Даже при наличии конструктивного диалога, «один разговор с трудом может разрядить обстановку».

Впрочем, техническая сторона вопроса остается простой. Дмитрий Сергеевич напомнил, что «телефонные разговоры между президентами могут согласовываться весьма оперативно».

Таким образом, в Москве не исключают возможности контакта, но призывают трезво оценивать его влияние на геополитическую ситуацию. О каких-либо конкретных договорённостях речи пока не идет.