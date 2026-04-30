В суд Москвы передали дело главы «Автодора» о хищении 18 млрд рублей

Верховный суд России направил в московский суд дело главы «Автодора» Рамиля Шайдуллина, обвиняемого в хищении более 18 миллиардов рублей. По версии следствия, Шайдуллин вместе с субподрядчиком вывел бюджетные средства, предназначенные для строительства трассы М-12, обвинения включают растрату и легализацию.

Адвокаты обвиняемого обратились в Верховный суд с ходатайством о передаче уголовного дела из Республики Татарстан в Московский регион. Основанием для такого запроса послужило местонахождение потерпевшей организации и большинства свидетелей в столичном регионе.

«ВС России определил изменить территориальную подсудность и передал уголовное дело для рассмотрения в Бутырский районный суд города Москвы», — сказали в пресс-службе.

Осенью 2025 года московский суд принял решение об аресте Шайдуллина.

СК «Автодор», входящая в состав госкомпании «Российские автомобильные дороги», выступает в роли исполнителя ключевых, стратегически значимых проектов, обеспечивая их полное сопровождение от начала до конца строительства.

