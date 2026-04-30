Исполняющим обязанности мэра Уфы стал Сергей Кожевников

После ареста Ратмира Мавлиева обязанности главы Уфы перешли к Сергею Кожевникову, ранее занимавшему пост первого заместителя. С 30 апреля Кожевников официально исполняет обязанности главы администрации Уфы. Об этом сообщили в администрации города.

Кожевников родился в Уфе в 1975 году. Он окончил Уфимский энергетический техникум, а также Институт экономических преобразований и управления рынком в Москве по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Более 15 лет он работал в ОАО «УМПО», где прошёл путь от электромонтёра до начальника цеха. С 2015 по 2022 годы возглавлял администрацию Калининского района Уфы, а с 2022 года занимал должность первого заместителя мэра города.