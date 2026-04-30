Три пляжа Анапы получили «добро» от Роспотребнадзора
В Анапе три пляжа получили санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии требованиям. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Речь идёт о территориях детских оздоровительных комплексов «Жемчужина» и «Аврора», а также пансионата «Высокий берег».
«Роспотребнадзор продолжает мониторинг в зоне ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, ситуация остаётся на особом контроле», — уточнили в сообщении.
Как отметили в ведомстве, безопасность обеспечили благодаря восстановлению пляжей — был добавлен слой чистого песка. При этом мониторинг после разлива нефтепродуктов в Керченском проливе продолжается, ситуация остаётся под контролем специалистов.
Ранее Life.ru рассказывал, что к 1 июня все пляжи Анапы планируют покрыть полуметровым слоем песка. Эксперимент на пробном участке в посёлке Витязево признали удачным. По оценке Роспотребнадзора, минимальная толщина насыпного покрытия должна составлять 50 сантиметров. Эксперты полагают, что сезон на местных пляжах может состояться — проделанная работа даёт основания для осторожного оптимизма.
