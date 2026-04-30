Новак: Ущерб НПЗ в Туапсе предстоит оценить после тушения

Власти пока не готовы назвать точный ущерб от пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе. Оценка будет проведена после завершения всех работ, заявил журналистам вице-премьер России Александр Новак. По его словам, ситуация на объекте остаётся сложной.

«Там такая сложная ситуация, поэтому необходимо после окончания тушения будет специалистам оценить ситуацию, ущерб и возможности по срокам восстановления», — сказал Новак.

Речь идёт не только о финансовых потерях, но и о сроках восстановления предприятия. Эти параметры станут понятны после обследования, отметил он.

Напомним, в Туапсинском муниципальном округе продолжаются работы по ликвидации последствий выбросов нефтепродуктов пожара на нефтеперерабатывающем заводе. Сегодня стало известно, что загрязнение выявили на пяти участках побережья. Также возгорание уже полностью ликвидировано. На время ЧП власти эвакуировали жителей домов, расположенных рядом с предприятием. В округе был введён режим чрезвычайной ситуации.