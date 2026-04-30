Зерновая дипломатия: Корабль, рассоривший Израиль и Украину, ушёл от хайфских причалов ни с чем

Корабль с зерном, ставший яблоком раздора между Тель-Авивом и Киевом, покинул акваторию порта Хайфа, так и не встав под разгрузку. Об этом свидетельствуют данные платформы Marine Traffic.

Судно вышло из залива и взяло курс на юго-запад. Куда именно оно направилось — остаётся загадкой. Возможно, оно отправилось искать другого покупателя, так как израильтяне, судя по всему, не захотели связываться с грузом.