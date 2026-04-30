Зерновая дипломатия: Корабль, рассоривший Израиль и Украину, ушёл от хайфских причалов ни с чем
Корабль с зерном, ставший яблоком раздора между Тель-Авивом и Киевом, покинул акваторию порта Хайфа, так и не встав под разгрузку. Об этом свидетельствуют данные платформы Marine Traffic.
Судно вышло из залива и взяло курс на юго-запад. Куда именно оно направилось — остаётся загадкой. Возможно, оно отправилось искать другого покупателя, так как израильтяне, судя по всему, не захотели связываться с грузом.
Ранее Украина заявила о претензиях к Израилю в связи с поставками российского зерна, которое Киев считает «незаконно вывезенным». Поводом для реакции стала информация о заходе в один из израильских портов судна с российским зерном, произведённым на территории новых регионов РФ. Украинская сторона обратилась к Израилю с просьбой задержать судно, прибывшее в порт Хайфы, а также изъять находящийся на борту груз.
