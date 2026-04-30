В Туапсе началась уборка прилегающих к НПЗ территорий после пожара

В Туапсе начались работы по ликвидации последствий пожара на нефтеперерабатывающем заводе. Уборку ведут на прилегающих территориях, сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко.

По его словам, ограничения на улице Кошкина уже сняты, специалисты управления комплексного благоустройства территорий уже проводят там масштабную уборку совместно с коллегами из МЧС.

«При помощи специального оборудования убирают продукты горения, спиливают сгоревшие деревья, демонтируют уничтоженные огнем строения и ограждения», — добавил Бойко в своём телеграм-канале.

К работам подключены спасатели и коммунальные службы. Используется спецтехника для расчистки территории.

Параллельно энергетики восстанавливают повреждённую инфраструктуру. Речь идёт об опорах и проводах линий электропередачи, а также уличном освещении. Работы продолжаются. Власти поэтапно возвращают район к нормальной жизни после ЧП.

Как уже сообщалось, в Туапсинском муниципальном округе продолжается ликвидация последствий пожара на нефтеперерабатывающем заводе. Работы ведутся сразу по нескольким направлениям. Сегодня стало известно, что загрязнение нефтепродуктами обнаружено на пяти участках побережья. Специалисты продолжают их очистку. Само возгорание на предприятии уже полностью ликвидировано. Теперь основные силы направлены на устранение последствий.