Исполнители акции устрашения против РКН получили деньги от украинского куратора

Задержанные за акцию устрашения против руководства Роскомнадзора получили деньги от украинского куратора. Один из задержанных, как следует из видео ФСБ, подтвердил это.

Задержанные – братья. Один из них, связавшись в Telegram с человеком, представившимся частным детективом по имени Игорь, сначала выполнял поручения по слежке. Затем ему было приказано подготовить молотки с бутафорской кровью и разместить их у адресов сотрудников Роскомнадзора в знак протеста. Позже он узнал, что его куратор – сотрудник украинских спецслужб.

«Мой брат получил задание, на тот момент я ещё не знал от кого, развесить молотки, окровавленные бутафорской кровью, на двери. Мы поехали на адреса к сотрудникам РКН, повесили эти молотки. И нам заплатили за это денежное вознаграждение», — рассказал второй задержанный.

Напомним, что инциденты произошли 28 апреля 2026 года. Фигуранты дела прибыли по местам жительства четырех представителей РКН, чтобы запугать их. В данный момент с задержанными работают следователи.