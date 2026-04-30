Мосбиржа резко выросла на фоне новостей о перемирии в зоне СВО на День Победы

Российский фондовый рынок отреагировал ростом на сообщения о готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы после телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

Индекс Мосбиржи (IMOEX2) за несколько минут прибавил более половины процента. Если в 20:19 он находился на уровне 2645,38 пункта, то к 20:26 поднимался до 2659,43 пункта. Позднее рост продолжился, и к 20:52 показатель достиг отметки 2661,78 пункта, однако индекс всё ещё оставался ниже закрытия предыдущей сессии.

На рынке в этот момент лидерами роста стали бумаги «Мосэнерго», МКБ и АФК «Система», прибавившие до 1,1%. Одновременно под давлением оказались акции «Полюса», «Норникеля» и АЛРОСА, потерявшие до 4,5%. Дополнительное давление на настроения инвесторов, по мнению аналитиков, оказали внешнеполитические заявления. В частности, отмечалось выступление короля Великобритании Карла III перед конгрессом США, где прозвучали тезисы о необходимости готовности к возможному конфликту с Россией.

Аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова считает, что подобная риторика способна усиливать нервозность на рынках, даже несмотря на формальный характер заявлений. Также эксперты указывают на влияние внутренней повестки: инвесторы отыгрывают жёсткие сигналы Банка России после последнего заседания, прошедшего 24 апреля.

Дополнительным фактором остаётся снижение активности перед майскими праздниками — часть участников рынка сокращает позиции на фоне возможного падения ликвидности и повышенной неопределённости в этот период.