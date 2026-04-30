Глава Туапсе сообщил о пригодности водопроводной воды для питья

Пить воду прямо из системы водоснабжения в Туапсе после возгорания на нефтеперерабатывающем заводе можно без предварительного кипячения. Соответствующее заявление со ссылкой на на директора МУП «ЖКХ города Туапсе» Евгения Коротких обнародовал в своём Telegram-канале Сергей Бойко, возглавляющий муниципалитет.

«В сети стала распространяться информация, что пить воду из-под крана в Туапсе якобы нельзя. На самом деле это не так. Водопроводная вода в Туапсе пригодна для питья и не требует предварительного кипячения», — написал он.

Причиной недопонимания, как пояснил Бойко, стали памятки на баках, которые установили в микрорайонах Грознефть, Звёздный и в селе Кроянском, где воду советуют кипятить. Однако глава заверил, что на качестве ресурса произошедшее не отразилось.

Бойко также сослался на директора МУП «ЖКХ города Туапсе» Евгения Коротких, который объяснил, что предприятие забирает жидкость из скважин подруслового водозабора глубиной до 30 метров, залегающих выше по течению реки. Коротких добавил, что специалисты регулярно отбирают пробы, и все результаты неизменно укладываются в допустимые нормативы.

Ранее сообщалось, что на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсинском округе пожар полностью потушен. Однако последствия ЧП продолжают устранять. Как выяснилось сегодня, следы нефтепродуктов выявлены на пяти отдельных участках береговой линии. Специалисты ведут их зачистку. В настоящий момент основные усилия направлены на ликвидацию ущерба от возгорания.