Путину рассказали о блокаднице, связавшей носки для пострадавших в Дагестане

Председатель Народного собрания Дагестана Заур Аскендеров рассказал Владимиру Путину о помощи, которую жители Санкт-Петербурга направляют пострадавшим от паводков в республике.

«Хочу привести еще один маленький по сути, но глубокий по содержанию пример. Недавно был совет законодателей, и после него я встречался с земляками в Санкт-Петербурге в постоянном представительстве. Мне рассказали, какую помощь оказывают петербуржцы», — сказал он.

Особенно его тронула история пожилой петербурженки, пережившей блокаду Ленинграда. Женщина связала носки и передала их жителям Дагестана.

«Знаете, такое единство дорогого стоит. Это так значимо», — добавил Аскендеров.

Встреча Путина с представителями Дагестана прошла в четверг в Кремле. Одной из главных тем стала ситуация после паводков в республике. Напомним, в конце марта и начале апреля в Дагестане прошли затяжные ливни. Они привели к масштабным подтоплениям в ряде районов республики.

Из-за непогоды дали сбои системы водо- и электроснабжения. Местные жители столкнулись с перебоями в коммунальной инфраструктуре. Также пострадали автомобильные дороги и мостовые переходы. В некоторых населённых пунктах стихия осложнила передвижение и работу служб. Ущерб затронул жильё и другое имущество 15,5 тысячи местных жителей. После паводков в регион начала поступать помощь из разных субъектов России. Гуманитарные грузы направляли в наиболее пострадавшие районы.